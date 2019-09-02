Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную ФНЛ
В символическую сборную 11 тура вошли два футболиста «Факела». Напомним, наша команда разгромила фактически на нейтральном поле в Москве ивановский «Текстильщик» - 4:1. Недавно пришедший в команду Михаил Петрусев нанес классный удар с лета в первом тайме, открыв счет, а во втором две голевые передачи сделал форвард Илья Мазуров. Именно эти игроки и вошли в состав сборной тура.
Компанию Илье в линии нападения составил автор победного гола нижнекамского «Нефтехимика» в выездном матче с томской «Томью» Мераби Уридия. А в линии полузащиты, кроме Петрусева, эксперты ФНЛ отметили хавбека «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области Марата Шайморданова. Он через считанные секунды после выхода на замену в выездном матче против красноярского «Енисея» сравнял счет, а потом отдал голевую передачу. В итоге «Чайка» победила – 3:1.
Среди защитников эксперты отметили игрока лидера – московского «Торпедо» Максима Шоркина с его 91% выигранных единоборств («черно-белые» в Волгограде победили «Ротор» - 2:0). В сборную тура по версии ФНЛ Максим попадает уже в третий раз.
Кроме того, в символическую сборную вошли:
вратарь Николай Сысуев («Нижний Новгород»)
защитники Андрей Мищенко («СКА-Хабаровск»), Денис Тумасян («Чайка»), Руслан Магаль («Торпедо»)
полузащитники Равиль Нетфуллин («Химки»), Иван Олейников («Шинник» (Ярославль)).
Главным тренером сборной стал наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.
В сборной тура на этот раз представители восьми команд.Фото: с сайта ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU