Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную ФНЛ

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-02T16:06:10+03:00

Михаил Петрусев в матче с "Текстильщиком" показал себя во всей красе. Фото: с сайта ФНЛ.

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В символическую сборную 11 тура вошли два футболиста «Факела». Напомним, наша команда разгромила фактически на нейтральном поле в Москве ивановский «Текстильщик» - 4:1. Недавно пришедший в команду Михаил Петрусев нанес классный удар с лета в первом тайме, открыв счет, а во втором две голевые передачи сделал форвард Илья Мазуров. Именно эти игроки и вошли в состав сборной тура.

Компанию Илье в линии нападения составил автор победного гола нижнекамского «Нефтехимика» в выездном матче с томской «Томью» Мераби Уридия. А в линии полузащиты, кроме Петрусева, эксперты ФНЛ отметили хавбека «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области Марата Шайморданова. Он через считанные секунды после выхода на замену в выездном матче против красноярского «Енисея» сравнял счет, а потом отдал голевую передачу. В итоге «Чайка» победила – 3:1.

Среди защитников эксперты отметили игрока лидера – московского «Торпедо» Максима Шоркина с его 91% выигранных единоборств («черно-белые» в Волгограде победили «Ротор» - 2:0). В сборную тура по версии ФНЛ Максим попадает уже в третий раз.

Кроме того, в символическую сборную вошли:

вратарь Николай Сысуев («Нижний Новгород»)

защитники Андрей Мищенко («СКА-Хабаровск»), Денис Тумасян («Чайка»), Руслан Магаль («Торпедо»)

полузащитники Равиль Нетфуллин («Химки»), Иван Олейников («Шинник» (Ярославль)).

Главным тренером сборной стал наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев.

В сборной тура на этот раз представители восьми команд.Фото: с сайта ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU