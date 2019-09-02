В Воронежской области мужчина угнал автомобиль, чтобы навестить бабушку и дедушку

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-02T15:24:05+03:00

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В Воронежской области задержали 34-летнего местного жителя за угон автомобиля своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 сентября.

В полицию Новоусманского района обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что ее автомобиль «Лада Калина» угнал неизвестный. Также она обнаружила пропажу ключей от машины. Местная жительница рассказала, что недавно в Сети познакомилась с мужчиной. Они долго переписывались, а затем ухажер напросился к ней в гости.

Оперативники по камерам видеонаблюдения отследили маршрут передвижения угнанного авто и зарегистрировали поездки в область. После того, как мужчина приехал в Коминтерновский район по месту регистрации, его задержали.

В отделе полиции угонщик пояснил, что взял автомобиль, чтобы навестить бабушку и дедушку, проживающих в одном из районов области, а также заехать к гости к друзьям. Прав на управление транспортным средством у него не было.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU