В Воронеже завершается сезон бесплатных пеших экскурсий
22 сентября пройдет благотворительная прогулка
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Туристско-информационный центр Воронежа объявил о завершении проекта бесплатных пеших экскурсий по городу в 2019 году.
- Выражаем благодарность всем партнерам, которые приняли участие в проекте и представили гостям и жителям города интересные темы для пятничных прогулок. Также большое спасибо всем участникам, которые еженедельно открывали для себя новые страницы истории Воронежа! - отметили в ТИЦ Воронеж. - Благотворительная пешая экскурсия пройдет в рамках акции "Белый цветок" 22 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU