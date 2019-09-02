В Воронеже завершается сезон бесплатных пеших экскурсий

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-02T15:01:13+03:00

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Туристско-информационный центр Воронежа объявил о завершении проекта бесплатных пеших экскурсий по городу в 2019 году.

- Выражаем благодарность всем партнерам, которые приняли участие в проекте и представили гостям и жителям города интересные темы для пятничных прогулок. Также большое спасибо всем участникам, которые еженедельно открывали для себя новые страницы истории Воронежа! - отметили в ТИЦ Воронеж. - Благотворительная пешая экскурсия пройдет в рамках акции "Белый цветок" 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU