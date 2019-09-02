2019-09-02T14:54:25+03:00
Общество

Автобус к воронежской школе в «Озерках» обещают запустить через три недели

К этому времени должны привести в соответствие нужную дорогу
Олег ИВАНОВ
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2 сентября, на открытии средней общеобразовательной школы №104 глава Воронежа Вадим Кстенин отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос транспортной доступности.

Напомним, что в это образовательное учреждение также приняли детей из микрорайона «Нефтебаза». Их родителям обещали запустить школьный автобус, чтобы мальчишки и девчонки без проблем могли добираться на учебу. Однако этого не произошло. Как объяснили в пресс-службе мэрии, надзорные органы не согласовывают схему движения. Стоит ли говорить, что местных жителей такие новости не обрадовали?

- Я знаю, что многие родители переживают по поводу того, что с «Нефтебазы» сюда сложно добираться. Мы, безусловно, слышим всех родителей и примем все меры для того, чтобы школьный автобус был. Нам необходимо три недели для того, чтобы привести в соответствие ту дорогу, по которой должен школьный автобус передвигаться. Контракт на дорожные работы заключён. Мало того, будет изменены схемы движения ещё ряда маршрутов общественного транспорта, и не одна маршрутка, а целых 5 маршрутов будут сюда ходить, – заверил 2 сентября Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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