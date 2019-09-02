2019-09-02T14:50:14+03:00
Общество

Жители Воронежской области набрали автокредитов на миллиард

В прошлом году сумма была на 20,5% меньше
Юлия ДИДЕНКО
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Жители Воронежской области начали больше брать кредиты на покупку автомобилей. В этом году общая сумма достигла одного миллиарда рублей. Это на 20,5% больше, чем чем в июле 2018 года. Тогда местные жители получили порядка 830 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

В целом по России в июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 69,5 млрд. руб. Это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная с 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных автокредитов вырос на 34,2% (в июле 2018 года - 51,8 млрд. руб.) . Больше всего автокредитов берут в Москве. Им выдали 7,46 млрд рублей. А лидером темпа роста объемоов был зафиксирован в Калужской области - +57,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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