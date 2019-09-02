На открытии нового сезона в Камерном перед воронежцами выступят двойники Элджея и Тимы Белорусских

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-02T14:45:29+03:00

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6 сентября в Камерном театре пройдет pre-party вечеринка по случаю открытия нового сезона.

- По многочисленным просьбам зрителей мы решили повторить и расширить вторую часть юбилейного вечера, посвященного 25-летию театра. На сцене Камерного появятся персонажи современной музыкальной субкультуры в исполнении артистов театра, - анонсировали в Камерном.

В программе "Мокрый малиновый попкорн" заявлены хиты популярных молодых артистов - Френдзоны (Георгий Яковлев и Людмила Гуськова), T-fest (Михаил Гостев), ВРАГа (Марина Погорельцева), Мальбэка и Сюзанны (Андрей Новиков и Яна Кузина), Elvira T (Анастасия Новикова), Элджея (Андрей Мирошников), Matrang (Юрий Овчинников и Камиль Тукаев), Луны (Татьяна Сезоненко), HammAli & Navai (Павел Ильин и Михаил Гостев), Монеточки (Наталья Шевченко), Леши Свик (Борис Голощапов), Гречки (Тамара Цыганова), IOWA (Екатерина Савченко), Тимы Белорусских (Василий Шумский).

ИСТОЧНИК KP.RU