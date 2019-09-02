Воронежские музыканты исполнили гимн страны в общероссийской акции
Воронежские музыканты и хористы исполнили гимн России в составе сводных оркестра и хора в акции «Вся страна поет гимн», которая прошла 1 сентября в Санкт-Петербурге.
Проект был приурочен к 75-летию с момента написания композитором Александровым музыки, ставшей гимном страны. В рекордном по численности сводном коллективе, которым руководил народный артист РФ Павел Овсянников, приняли участие более 8 000 музыкантов и 40 000 хористов со всей России. В воронежскую делегацию входили музыканты академического симфонического оркестра и биг-бенда филармонии, хор старших классов Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа), хор мальчиков «Юные дирижеры» ДШИ № 1, академическая хоровая капелла имени Ижогина, хор ветеранов ДК железнодорожников.
ИСТОЧНИК KP.RU