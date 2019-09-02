2019-09-02T12:58:44+03:00
Звезды

Воронежские музыканты исполнили гимн страны в общероссийской акции

В Санкт-Петербурге выступили оркестр и биг-бэнд филармонии, два детских хора, академическая капелла и хор ветеранов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские музыканты и хористы исполнили гимн России в составе сводных оркестра и хора в акции «Вся страна поет гимн», которая прошла 1 сентября в Санкт-Петербурге.

Проект был приурочен к 75-летию с момента написания композитором Александровым музыки, ставшей гимном страны. В рекордном по численности сводном коллективе, которым руководил народный артист РФ Павел Овсянников, приняли участие более 8 000 музыкантов и 40 000 хористов со всей России. В воронежскую делегацию входили музыканты академического симфонического оркестра и биг-бенда филармонии, хор старших классов Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа), хор мальчиков «Юные дирижеры» ДШИ № 1, академическая хоровая капелла имени Ижогина, хор ветеранов ДК железнодорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Год назад мы поставили задачу ввести 20 новых социальных объектов»
В Воронежской области открылся уникальный инновационный образовательный центр
На День города в центре Воронежа выступит Лев Лещенко
В Воронежской области на видео попал момент аварии, унесшей жизни четырех человек
В воронежской военно-воздушной академии в сотый раз отметили День знаний
В Воронежской области задержали неадекватного водителя под героином
Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную ФНЛ
Воронежские следователи проверят действия известного общественника
Драмтеатр показал воронежцам детскую премьеру по Остеру
В Воронежской области мужчина угнал автомобиль, чтобы навестить бабушку и дедушку
В Воронеже завершается сезон бесплатных пеших экскурсий
Автобус к воронежской школе в «Озерках» обещают запустить через три недели
Жители Воронежской области набрали автокредитов на миллиард
На открытии нового сезона в Камерном перед воронежцами выступят двойники Элджея и Тимы Белорусских
В День города воронежцев ждет бесплатный концерт в Зеленом театре
Воронежские мультистобальники поступили в один вуз
Под Воронежем пройдет «Кубок Мосина» по стрельбе из «трехлинеек»
Юбилей Бунина в Воронежской области отметят 60-ю событиями
Воронежские велосипедистки выиграли первенство России
В Воронеже бывший убийца чуть не расправился со своей возлюбленной
Защитника воронежского «Факела» вызвали в юношескую сборную России
В Воронежской области в реке нашли тело женщины
В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими
В Воронежской области студенты и школьники снова смогут ездить в электричках со скидкой
В Воронеже молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и погиб
В Воронеже проведут капремонт детской поликлиники №7
Массовое ДТП в Воронежской области на трассе М-4 "Дон": четверо погибших
Гол воронежца помог «Краснодару» стать лидером Премьер-лиги