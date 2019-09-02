Защитника воронежского «Факела» вызвали в юношескую сборную России
18-летнего защитника «Факела» Владислава Микушина вызвали в юношескую сборную России. Он уже отправился в расположение главной команды страны своего возраста. В ней Влад – один из самых опытных, провел 13 матчей, в которых забил один гол.
С 5 по 9 сентября юношеская сборная России будет играть в международном турнире, который будет проходить в Хорватии и Словении. Там наша команда встретится с со сборными - хозяевами соревнований и с Францией. Для участия в турнире тренерский штаб нашей команды во главе с Александром Кержаковым вызвал 20 игроков. 2 сентября сборная вылетает в Словению.
Календарь матчей турнира:
5 сентября
18.00 Словения - Франция
18.30 Хорватия - Россия
7 сентября
18.00 Словения - Россия
18.30 Хорватия - Франция
9 сентября
13.00 Хорватия - Словения
18.30 Франция - Россия.
На данный момент старшие российские юноши готовятся к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2020. С 13 по 19 ноября в Уэльсе сборная России поборется за выход в элитный раунд с командой хозяев, а также с Косово и с Польшей.
Микушин в последних матчах появляется в основе "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"
ИСТОЧНИК KP.RU