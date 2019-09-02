Защитника воронежского «Факела» вызвали в юношескую сборную России

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-02T11:35:13+03:00

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18-летнего защитника «Факела» Владислава Микушина вызвали в юношескую сборную России. Он уже отправился в расположение главной команды страны своего возраста. В ней Влад – один из самых опытных, провел 13 матчей, в которых забил один гол.

С 5 по 9 сентября юношеская сборная России будет играть в международном турнире, который будет проходить в Хорватии и Словении. Там наша команда встретится с со сборными - хозяевами соревнований и с Францией. Для участия в турнире тренерский штаб нашей команды во главе с Александром Кержаковым вызвал 20 игроков. 2 сентября сборная вылетает в Словению.

Календарь матчей турнира:

5 сентября

18.00 Словения - Франция

18.30 Хорватия - Россия

7 сентября

18.00 Словения - Россия

18.30 Хорватия - Франция

9 сентября

13.00 Хорватия - Словения

18.30 Франция - Россия.

На данный момент старшие российские юноши готовятся к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2020. С 13 по 19 ноября в Уэльсе сборная России поборется за выход в элитный раунд с командой хозяев, а также с Косово и с Польшей.

Микушин в последних матчах появляется в основе "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"

ИСТОЧНИК KP.RU