В Воронеже проведут капремонт детской поликлиники №7

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-02T08:16:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже запланировали ремонт детской поликлиники №7 на улице Циолковского, 113/1. На работы из областного бюджета власти готовы выделить около 17 миллионов рублей. Поиск подрядчика 30 августа объявила городская больница №16. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Согласно документам контракта, подрядчику предстоит сделать новые перегородки и стены, установить оконные блоки из ПВХ, обновить полы и потолки, а также отремонтировать кровлю и благоустроить территорию возле здания. Кроме того, поликлинике необходим ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации.

Итоги аукциона подведут 10 октября. На выполнение капремонта подрядчику дают 75 дней. На это время поликлинику закрывать не будут. Работы будут проводиться с 8.00 до 20.00. Также для соблюдения пациентопотока и обеспечения гарантии оказания детям доступной амбулаторной медпомощи, некоторые работы будут осуществлять ночью.

Напомним, недавно в региональном департаменте здравоохранения объявили о капремонте в 11 медицинских объектах Воронежской области, который обойдется региону в 71,4 миллиона рублей. По этим учреждениям уже завершены закупки и заключены контракты.

ИСТОЧНИК KP.RU