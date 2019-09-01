В Воронеже водитель автобуса возил пассажиров прямо на полу

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-01T18:04:30+03:00

По итогам проверки могут оштрафовать по крайней мере 60 водителей. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В региональном управлении ГИБДД подвели итоги проверок водителей пассажирских автобусов и грузовиков. Наиболее серьезные нарушения обнаружили у шоферов общественного транспорта.

К примеру, 37-летний водитель автобуса «Вольво», житель Воронежской области, придумал оригинальный способ увеличить прибыль. Он оборудовал салон дополнительными лежачими местами. За перевозку пассажиров на полу шофер ответит сразу по двум статьям Административного кодекса.

38-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» был несколько менее изобретателен. Он добавил в салон сидячие места. Цель преследовал, понятное дело, ту же. Теперь и его в недалеком будущем ожидает штраф.

К тому же в ходе проверок у многих водителей автобусов оказались сломаны тахографы, регулирующие время нахождения машин в пути. Из-за этого невозможно вести нормальный учет рабочего дня, а, значит, весьма вероятны большие переработки и связанная с ними усталость, что часто приводит к серьезным авариям.

Всего в ходе трехдневной проверки инспекторы ГИБДД составили более 60 административных материалов на шоферов, нарушавших правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU