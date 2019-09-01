2019-09-01T17:28:51+03:00
Общество

В Воронеже пропал 16-летний подросток

Он не выходит на связь с родителями
Юрий КОЗЛОВ
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Даниил не ночевал дома и уже около суток не отвечает на звонки.Даниил не ночевал дома и уже около суток не отвечает на звонки.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 16-летнего Даниила Шевченко. Подросток ушел из своего дома на улице Федора Тютчева в Боровом в субботу, 31 августа, ночевать он не вернулся.

По данным волонтеров, родители беспокоятся прежде всего из-за того, что сын не берет телефон. Раньше бывали случаи, что он, так сказать, уходил в подполье на три-четыре часа и не отвечал на звонки. Но чтобы в течение суток это происходило, такого не было. Семья подростка считается благополучной.

Приметы Даниила Шевченко: рост 178 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в черный свитер, серые штаны, обут в бело-серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Даниил, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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