2019-09-01T16:21:52+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенники отобрали у пенсионерки 190 тысяч рублей

Действовали аферисты по старой схеме
Юрий КОЗЛОВ
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Мошенники на этот раз обманули троих и поживились 250 тысячами рублей.Мошенники на этот раз обманули троих и поживились 250 тысячами рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жертвой мошенников стала 60-летняя жительница Левобережного района. Женщина поверила незнакомцу, представившемуся сотрудником банка. Мошенник действовал по старой проверенной схеме: заявил, что аферисты могут снять деньги с карты пенсионерки, и попросил ее назвать свои персональные данные. 190 тысяч рублей в итоге «ушли» в неизвестном направлении.

Всего добычей мошенников за сутки 31 августа стали 250 тысяч рублей (еще около 60-ти потеряли двое наших доверчивых земляков).

Возбуждены уголовные дела, мошенников ищут. Полицейские не устают повторять: не давайте персональных данных банковских карт людям, которых вы не знаете, тем более по телефону. Но многих воронежцев, особенно пожилых людей, во время таких звонков, что называется, «замыкает». Потом начинают соображать, да поздно уже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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