В Воронежской области нашли 17 погибших воинов Красной Армии

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-01T15:22:55+03:00

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В Верхнемамонском районе продолжаются поиски погибших в ходе операции «Малый Сатурн» солдат из офицеров. Раскопки сейчас ведут возле бывшего хутора Красное Орехово. На его территории, а также в соседних деревнях Дерезовка и Донской 1 стрелковая дивизия полковника Семенова удерживала фронт с 7 июля до 24 августа 1942 года.

Впрочем, сейчас от хутора осталось одно название, он был полностью разрушен в ходе тех страшных боев. Лишь старожилы ближайших сел смогли подсказать поисковикам, где раньше располагалось Красное Орехово. И раскопки уже дали результаты: удалось найти останки 17 воинов Красной Армии и пяти убитых военнослужащих фашистской. Работники отряда «Дон» в ближайшее время собираются начать поиски на месте падения двух советских самолетов возле села Нижний Мамон, предположительно – Бостон-3 и ПО-2.

Искать приходится практически наугад: хутор полностью уничтожен во время войны.Фото: ВРОО "ИППО "ДОН", ВКонтакте.

Напомним, один американский самолет сотрудники «Дона» уже нашли. Установлены личности трех летчиков, находившихся в нем, информацию о четвертом продолжают собирать.

Справка «КП»

«Малый Сатурн» - кодовое название контрнаступления советских войн Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта под Сталинградом, проходившего с 16 по 30 декабря 1942 года. В ходе этой военной операции были разгромлены пять итальянских, пять румынских и немецкая дивизии, а также три итальянские бригады. Понесли тяжелые потери четыре пехотных и две танковых немецких дивизии. Фашистам пришлось отказаться от дальнейших планов по деблокированию 6-й армии Паулюса, окруженной в ходе Сталинградской битвы.

ИСТОЧНИК KP.RU