2019-09-01T14:50:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области дети из благополучных семей обчистили магазин на 138 тысяч рублей

Они забрали в «комиссионке» планшеты и смартфоны
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Каждому из подростков из благополучных семей грозит до пяти лет тюрьмы.Каждому из подростков из благополучных семей грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Поворинские полицейские раскрыли кражу в комиссионном магазине, случившуюся в середине августа. Воры тогда унесли деньги и ценные вещи, в том числе смартфоны, планшеты и смарт-часы на 138 тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты сняли отпечатки пальцев. Камеры видеонаблюдения запечатлели во время кражи два скутера, за рулем которого были подростки. Вскоре оперативники заметили, что в соцсетях размещают фото мобильных устройств, схожих по приметам с похищенными. Вскоре задержали авторов этих объявлений – четырех юных жителей Поворинского района – каждому из них 15 лет. Они признались в краже.

- Все подростки из благополучных семей и ранее в криминале не были замечены. Тем не менее по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: главный налоговик Воронежской области подает в отставку
В Воронеже мошенники отобрали у пенсионерки 190 тысяч рублей
Воронежскому «Бурану» «Ростов» ответил зеркальным разгромом
В Воронежской области нашли 17 погибших воинов Красной Армии
В Воронеже участники фотоконкурса изобретут машину времени
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Воронеже
В Воронежской области 16-летний водитель иномарки опрокинул ее в кювет: ранены трое
В Воронеже жильцам домов возле ВАСО не дает заснуть музыка из машин
Воронежский «Буран» разгромил ХК «Ростов»
В Воронеже в ДТП ранены два мальчика, ехавшие на мопеде
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем знаний
В Воронеже «Лада» протаранила «скорую», ехавшую на вызов к ребенку: ранены четверо
В Воронежской области в двух ДТП погибли три человека
24 школы Воронежской области примут в первый класс по одному ребенку
В Воронеже в День знаний будет по-летнему тепло
Под Воронежем в ночном пожаре погибла женщина