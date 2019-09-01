В Воронежской области дети из благополучных семей обчистили магазин на 138 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-01T14:50:09+03:00

Каждому из подростков из благополучных семей грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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Поворинские полицейские раскрыли кражу в комиссионном магазине, случившуюся в середине августа. Воры тогда унесли деньги и ценные вещи, в том числе смартфоны, планшеты и смарт-часы на 138 тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты сняли отпечатки пальцев. Камеры видеонаблюдения запечатлели во время кражи два скутера, за рулем которого были подростки. Вскоре оперативники заметили, что в соцсетях размещают фото мобильных устройств, схожих по приметам с похищенными. Вскоре задержали авторов этих объявлений – четырех юных жителей Поворинского района – каждому из них 15 лет. Они признались в краже.

- Все подростки из благополучных семей и ранее в криминале не были замечены. Тем не менее по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU