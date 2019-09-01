В Воронеже участники фотоконкурса изобретут машину времени

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-01T14:14:45+03:00

На снимках можно будет сравнить прошлое с настоящим

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Сотрудники воронежской городской библиотеки № 1 проводят необычный фотоконкурс под названием «Что было, что стало…». Идея проста – найти старые снимки чего-либо или кого-либо и сфотографировать, что стало с человеком, вещью или местом по прошествии нескольких (или многих) лет. Форма может быть разной – фотопроект или коллаж.

Участвовать в конкурсе может любой фотолюбитель, кроме детей до 12 лет. Работы победителей выставят в библиотеки, а также на ее странице ВКонтакте. Кроме того, организаторы обещают специальные призы.

Присылать свои фото можно до 19 сентября на почту библиотеки biblioteka-1@mail.ru или в личные сообщения страницы ВКонтакте, группы ВКонтакте. В электронном письме нужно указать ФИО, возраст, номер телефона для связи и название вашей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU