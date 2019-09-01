В Воронеже жильцам домов возле ВАСО не дает заснуть музыка из машин

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-01T12:36:42+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили сообщение о музыкальном беспределе в районе дорожного кольца возле ВАСО. Автор поста жалуется, что 1 сентября около часа ночи бухали колонки из автомобилей, расположенных в этом месте. До жильцов домов доносилась только какафония, а не музыка. Впрочем, вблизи, наверное, было немногим лучше. Современная масс-культура дает нам нечто, не идущее в душу, а бухающее по мозгам. Люди, живущие в районе ВАСО, жаловались, что не могли заснуть до двух-трех часов утра. Трудно было уложить детей, а если они и засыпали, то вздрагивали во сне.

В соцсети разразилась по этому поводу жаркая дискуссия. В основном, она сводилась к тому, что единственный законный путь разрешения этой ситуации – вызов участкового. Но если полицейские вовремя приезжают и делают внушения музыкальным маньякам, то действует это недолго. Или те опять включают колонки на полную катушку, или новые подъезжают. С противоположной стороны лагеря самым конструктивным возражением людям, которых лишили сна, было ехать из города в деревню, - там тихо. Самим поехать на природу и включить там «музон» на полную им то ли лень, то ли доставляет особое удовольствие не давать спать другим.

ИСТОЧНИК KP.RU