24 школы Воронежской области примут в первый класс по одному ребенку

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-01T09:52:19+03:00

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В 24 школах Воронежской области в первый класс пойдет по одному ребенку. Об этом рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Какое-то время малышам придется довольствоваться компанией только учителя. Как делал герой другого нашего материала Саша Матиссэн из Першинской школы Нижнедевицкого района. Правда, ситуация была зеркальной: парень выпускался в гордом одиночестве, а до этого семь лет был единственным учеником в классе.

Тем временем в самом Воронеже новая школа в квартале «Олимпийском» установила рекорд по количеству первых классов: их там девять. Это связано с тем, что в микрорайоне живет много молодых семей с маленькими детьми.

Напомним, всего в Воронежской области 1580 школ, 121 - расположена в областном центре. По данным регионального правительства, все учреждения готовы к работе. Две школы закрыли из-за отсутствия учеников. День знаний в Воронеже перенесли с 1 на 2 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU