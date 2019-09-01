24 школы Воронежской области примут в первый класс по одному ребенку
В 24 школах Воронежской области в первый класс пойдет по одному ребенку. Об этом рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Какое-то время малышам придется довольствоваться компанией только учителя. Как делал герой другого нашего материала Саша Матиссэн из Першинской школы Нижнедевицкого района. Правда, ситуация была зеркальной: парень выпускался в гордом одиночестве, а до этого семь лет был единственным учеником в классе.
Тем временем в самом Воронеже новая школа в квартале «Олимпийском» установила рекорд по количеству первых классов: их там девять. Это связано с тем, что в микрорайоне живет много молодых семей с маленькими детьми.
Напомним, всего в Воронежской области 1580 школ, 121 - расположена в областном центре. По данным регионального правительства, все учреждения готовы к работе. Две школы закрыли из-за отсутствия учеников. День знаний в Воронеже перенесли с 1 на 2 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU