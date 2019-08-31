Несколько десятков мобильных телефонов пытались перебросить в колонии Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-31T17:45:21+03:00

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28 августа в 18.30 сотрудники семилукской ИК-1 при патрулировании обнаружили три свертка. Оказалось, что внутри находились 9 мобильных телефонов. Спустя 40 минут сотрудники задержали поблизости 35-летнего мужчину. У него с собой как раз было еще шесть мобильных телефонов.

В тот же день в 23.05 аналогичную акцию сорвали у исправительной колонии №3 поселка Перелешино. Там задержали 24-летнего парня с пятью свертками, в которых было 20 телефонов. Были составлены протоколы об административном правонарушении.

За несколько дней до этого, 27 июня, в 14.00 у внешней запретной зоны ИК-8 строгого режима Россоши задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина пытался перебросить пять свертков: 21 мобильный телефон, 10 зарядных устройств, а также три гарнитуры к мобильным телефонам. И ему также грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU