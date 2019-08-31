Из-за ДТП на платном участке воронежской трассы растянулась многокилометровая пробка

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-31T16:32:27+03:00

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Читатели «Комсомольской Правда» сообщили о жуткой пробке, растянувшей по дороге от Воронежской области до Липецкой. Затор образовался на платном участке, где, напомним, стоимость проезда составляет 110 рублей днем только для легковых машин. Причина, судя по сообщениям очевидцев, ДТП на пункте взимания платы.

По данным ресурса Яндекс.Карты, затор начинает на 451-ом километре трассы «М-4 Дон» и тянется до 461-го. Скорость на данном участке дороги составляет не более 10 километров в час. Важно, что и на параллельной бесплатной дороге, проходящей через село Конь-Колодезь, ситуация не лучше - там также образовалось сразу несколько проблемных участков, возможно и потому, что там ремонтируют светофор из-за чего введено реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU