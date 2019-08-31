Срок погашения ипотеки в Воронежской области в среднем более 18 лет
Именно на такие условия чаще всего шли люди в 2019 году
Сумма среднего жилищного кредита в нашем регионе в 2019 году составила 1,7 млн рублейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За первое полугодие 2019 года в Воронежской области выдано 9 588 ипотечных кредитов на общую сумму 16,5 млрд рублей. Количество таких займов на 4,9% снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского отделения Центробанка.
Сумма среднего жилищного кредита в нашем регионе в 2019 году составила 1,7 млн рублей со сроком погашения 18 лет 3 месяца.
А вот общий объем задолженности по жилищным ипотечным кредитам в регионе составил 89,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2019 года на 9,4%. При этом, почти 99% задолженности погашается своевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU