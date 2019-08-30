В Воронежскую область заехали путешественники, которые на самокатах едут с Урала в Дубай

СЕГОДНЯ 20:12 2019-08-30T20:22:55+03:00

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До Воронежской области доехали путешественники, которые решили на самокатах доехать с Урала в Дубай. Владислав Белозеров и Родион Гераськин хотят установить рекорд Гиннеса. Своими впечатлениями они делятся на своих страничках в соцсетях.

Все началось с того, что Владислав Белозеров загорелся идеей увидеть небоскреб Бурдж-Халифа – самое высокое здание на планете Он начал откладывать деньги, но его уволили с работы. Парень не отчаялся с задумал это безумное приключение. К нему присоединился друг из Новосибирска в Екатеринбург. Ребята нашли спонсоров, которые собрали их в путь и сделали для них уникальные самокаты. А затем они отправились в путь. В их планах южные регионы России, Азербайджан, Грузия, Армения, Иран. Добраться до Дубая они должны к зиме.

В Воронежской области ребят встретила команда сообщества путешественников «Нескучный день». Активисты показали им местные достопримечательности и сводили в баню. Дальше ребята отправились в Ростов-на-Дону.

v_horizon.11 Теперь и у меня есть такая фотография) До самого длинного путешествия на самокатах остались считанные часы. Хочу сказать огромное спасибо компании Avalanche labs за возможность подготовиться к путешествию и приобрести необходимое снаряжение. И компании @nuthill.ee, за предоставленные самокаты. Напоминаю, что мы хотим проехать на самокатах в Дубай из Екатеринбурга, установить рекорд Гиннесса, после чего продать их на аукционе и вырученные деньги отдать в благотворительный фонд по сохранению нашей планеты. #madscootertrip #путешествие #турист #самокат #туристическоеснаряжение

- За спиной у нас всего 2300 км, 9 крупных городов, 1 стертая покрышка, а также море впечатлений и эмоций. После возвращения мы хотим продать наши самокаты на аукционе, а вырученные деньги отдать в благотворительный фонд по сохранению нашей планеты, - пишет в соцсети Владислав.

v_horizon.11 Удивительно, как меняется все вокруг, свернув с федеральной трассы всего-лишь на пару километров. Появляются деревушки, небольшие магазинчики с продавщицами в синих фартуках, прибуханные деревенские жители, поля, тракторы и вся эта русская, сельская атмосфера, которую невозможно увидеть когда просто едешь по шоссе из одной точки в другую. #путешествуяпороссии #насамокатахдодубая #madscootertrip

v_horizon.11 Начался третий месяц невероятного путешествия на самокатах. За спиной всего 2300 км, 9 крупных городов, 1 стертая покрышка, а также море впечатлений и эмоций. Эти два месяца были самыми интересными и насыщенными в моей жизни. Я много чего увидел, попробовал, прочувствовал. В этом путешествии даже исполнились мои давние мечты. Но больше всего меня впечатлила доброта и гостеприимство абсолютно незнакомых людей. Я не столкнулся бы с этим в обычной повседневной жизни, такое бывает только в путешествиях. Спасибо огромное всем тем, кто встретился нам на пути. Конечно были и трудности, такие как: ливни, встречные ветра, невыносимая жара, дикий холод, камни на обочине и многое другое. Какими бы эти трудности не были, они останутся лишь приятными воспоминаниями. Подумать только, два месяца на самокате! Это может показаться чем-то невероятным, но осознание того что это даже не половина пути, глушит это чувство невероятности. Кроме того, оставшиеся 4-6 месяцев уже не кажутся чем-то невыполнимым. Сейчас у меня очень смешанные чувства. Жизнь готовит для меня очередное испытание на прочность, поэтому нужно морально подготовиться. Были ли у меня мысли забить на все и поехать домой? Честно говоря, были моменты, когда хотелось чтобы день как можно скорее закончился. А вот мыслей поехать домой у меня не было. Во первых, я дал себе слово что доеду до Дубая не смотря ни на что. Во вторых, это тяга к приключениям и путешествиям. В третьих, вот ну вернусь я домой, и что дальше? Ну и наконец, кто я такой чтобы дать слово, а потом не сдержать его?! Силы моего духа хватит чтобы горы свернуть, звезду с неба достать, ну или на самокате до Дубая доехать! #насамокатахдодубая #madscootertrip

ИСТОЧНИК KP.RU