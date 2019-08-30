2019-08-30T19:51:31+03:00
Общество

В Воронеже автохам загородил своей машиной дорогу в лес

«Жигули» уже сутки стоят у входа в лесополосу в районе улицы Мордасовой [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Женщины с колясками вынуждены протискиваться сквозь заросли.Женщины с колясками вынуждены протискиваться сквозь заросли.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В пятницу, 30 августа, все рекорды наглости побил владелец «Жигулей», кинувший свое авто так, что загородил дорогу в лесополосу в Коминтерновском районе возле домов на улице Мордасовой. Она стояла там утром, никуда не исчезла и вечером. Мамочки с колясками вынуждены продираться сквозь кусты, чтобы пройти до дома. В таких случаях нормальные люди оставляют телефоны, чтобы их потревожить, если кому-то помешают и прикрепляют их к одному из стекол. Но это был не тот случай.

Любопытно, что привлечь к ответственности за подобное поведение оказалось проблематично. В ГИБДД пояснили, что лесные тропы не относятся к их ведению. При этом, к кому в этом случае обращаться, пояснить затруднились.

Пройти практически невозможно ни с одной стороны... Фото: Юрий КОЗЛОВ

Пройти практически невозможно ни с одной стороны...Фото: Юрий КОЗЛОВ

... ни с другой. Фото: Юрий КОЗЛОВ

... ни с другой.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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