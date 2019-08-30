В воронесжкий храм из Франции доставят частицы мощей Георгия Победоносца

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-30T17:22:23+03:00

А также Димитрия Солунского, великомученицы Варвары, великомученика Феодора Тирона и других

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В Воскресенье, 1 сентября, по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в Никольский храм Воронежа доставят ковчег с частицами мощей святых подвижников первых веков христианства и других православных святынь.

- Ковчег, содержащий несколько десятков частиц святых мощей (великомученика Георгия Победоносца, великомученика Димитрия Солунского, великомученицы Варвары, великомученика Феодора Тирона и других), будет доставлен самолетом из Франции и передан в дар воронежскому храму во имя святителя Николая Чудотворца трудами мецената и общественного деятеля, уроженца Воронежа, - сообщили в Воронежской епархии.

Торжественная встреча святынь состоится в 8:00, перед Божественной литургией.

ИСТОЧНИК KP.RU