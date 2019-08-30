В Воронеже в 16 домах Железнодорожного района горячую воду отключат на целый месяц

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-30T17:15:24+03:00

Нормально искупаться тем, у кого нет нагревателя воды, будет невозможно до начала октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Крайне неприятное известие для многих жителей Железнодорожного района пришло от компании «Квадра». 3 сентября ее специалисты начнут модернизацию центрального теплопункта (ЦТП) на Ленинском проспекте 135т. Из-за этого горячей воды не будет аж до 3 октября по следующим адресам:

улица Остужева 10, 12, 16, 18, 20, 22;

Ленинский проспект 127, 129, 131, 133, 135, 137;

улица Переверткина 18, 20, 22, 24.

- Мера вынужденная, в связи с аварийной ситуацией, - утверждают в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация». – Дело в том, что в ЦТП проржавели и трубы, и другое оборудование. Если не делать модернизацию сейчас, зимой может быть большая авария. В связи со всеми этими обстоятельствами под норму отключения не более двух недель этот случай не попадает.

Впрочем, жители могут попробовать выяснить, является ли эта ситуация исключением из правил, в Роспотребнадзоре. Если у санитарных врачей на этот счет будет другое время, «Квадре» грозит штраф. Вот только оставшимся без горячей воды жителям Железнодорожного района легче от этого не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU