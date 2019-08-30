2019-08-30T16:38:12+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 36-летняя женщина

Наталья Полянская ушла из дома 25 августа и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 36-летней Натальи Полянской (Камыниной). 25 августа женщина ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост Натальи Полянской 165 см. У нее нормальное телосложение, светлые волосы и серые глаза. В день исчезновения женщина была одета в голубую джинсовую рубашку и синие джинсы. С собой она взяла черный рюкзак.

Всем, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Натальи Полянской, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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