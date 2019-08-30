В Воронеже из-за шума прекратили ночную работу «Пятерочки»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-30T16:20:20+03:00

Супермаркет не будет функционировать после 23.00

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В Железнодорожном районе Воронежа из-за шума на 30 суток приостановили ночную работу магазина «Пятерочка» не будет функционировать после 23.00. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в пятницу, 30 августа.

Жильцы многоквартирного дома №221 на Ленинском проспекте пожаловались на громкую работу магазина «Пятерочка», расположенного на первом этаже здания. Роспотребнадзор зафиксировал повышенный уровень шума ночью на 1-4 дБ. Указанные нарушения не соответствуют требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения в соответствии со ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Директору магазина вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении постановления суда, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU