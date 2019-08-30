Воронежский комик поборется за три миллиона в «Открытом микрофоне»

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-30T16:01:08+03:00

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Студент Воронежского ГАСУ Павел Коробков прошел отбор в третий сезон шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Парень три раза пытался пройти кастинг, но успеха добился только в этом году. Теперь горожанин будет бороться за три миллиона. Эфир с его участием выйдет в эфир в пятницу, 30 августа, в 22.00.

В этом году в жюри шоу будет четыре профессиональных комика, среди которых известные воронежцы Юлия Ахмедова и Руслан Белый. Но горожанин хочет попасть именно к Руслану, потом у что считает его творчество близким к своему.

ИСТОЧНИК KP.RU