В Воронеже появились фальшивые футбольные школы «Факела»

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-30T15:40:11+03:00

Родителям, если возникли сомнения, стоит позвонить по телефону 8-903-852-05-03. Фото: с сайта ФК "Факел"

В клубе объяснили, как их разоблачить

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В Воронеже появилась реклама неких футбольных школ, в которой сообщают, что в них готовят потенциальных игроков «Факела». Оказалось, что родителей способных ребят вводят в заблуждение

В воронежском футбольном клубе пояснили, что к клубу имеют отношения только команды «Факел-М» и «Факел-М»-2, а также также СШОР «Факел», в которой занимаются дети 2002-2010 годов рождения. Заявления остальных школ о какой-либо причастности к деятельности клуба – вранье.

По всем вопросам, относящимся к сфере молодежного футбола в структуре ФК «Факел», можно обратиться к руководителю центра подготовки юных футболистов Зуеву Максиму Викторовичу (телефон 8-903-852-05-03).

ИСТОЧНИК KP.RU