В Воронеже появились фальшивые футбольные школы «Факела»
В Воронеже появилась реклама неких футбольных школ, в которой сообщают, что в них готовят потенциальных игроков «Факела». Оказалось, что родителей способных ребят вводят в заблуждение
В воронежском футбольном клубе пояснили, что к клубу имеют отношения только команды «Факел-М» и «Факел-М»-2, а также также СШОР «Факел», в которой занимаются дети 2002-2010 годов рождения. Заявления остальных школ о какой-либо причастности к деятельности клуба – вранье.
По всем вопросам, относящимся к сфере молодежного футбола в структуре ФК «Факел», можно обратиться к руководителю центра подготовки юных футболистов Зуеву Максиму Викторовичу (телефон 8-903-852-05-03).
ИСТОЧНИК KP.RU