Воронежская станция переливания крови проведет выездные донорские акции
Ежемесячно воронежская станция переливания крови проводит выездные донорские акции в различных районах области. Например, в августе передвижную станцию переливания посетили 457 доноров. Они сдали более 200 литров цельной крови. Медики планируют и в следующем месяце не снижать эту планку.
30 августа в пресс-службе регионального депртамента здравоохранения сообщили график работы мобильного пункта станции переливания крови на сентябрь:
3 сентября – пгт. Рамонь, Рамонская районная больница (ул. ВНИИСС п, 110) с 9.30 до 12.00;
5 сентября – г. Семилуки, Семилукская районная больница ( ул. 25 лет Октября, 136) с 9.30 до 12.00;
10 сентября – г. Бутурлиновка, Бутурлиновская районная больница (ул. Дорожная, 69) с 14.00 до 17.00;
11 сентября – г. Бутурлиновка, Бутурлиновская районная больница (ул. Дорожная, 69) с 8.00 до 12.00;
17 сентября – г. Нововоронеж, МАУК «Культурно-досуговый центр» (площадь Ленина, 1) с 10.00 до 13.00;
19 сентября – День донора крови для сотрудников ВАСО, г. Воронеж, станция переливания крови (ул. Транспортная, 56);
25 сентября – с. Верхний Мамон, Верхнемамонская районная больница (ул.Правды, 20) с 8.00 до 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU