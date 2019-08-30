Воронежская станция переливания крови проведет выездные донорские акции

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-30T15:25:02+03:00

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Ежемесячно воронежская станция переливания крови проводит выездные донорские акции в различных районах области. Например, в августе передвижную станцию переливания посетили 457 доноров. Они сдали более 200 литров цельной крови. Медики планируют и в следующем месяце не снижать эту планку.

30 августа в пресс-службе регионального депртамента здравоохранения сообщили график работы мобильного пункта станции переливания крови на сентябрь:

3 сентября – пгт. Рамонь, Рамонская районная больница (ул. ВНИИСС п, 110) с 9.30 до 12.00;

5 сентября – г. Семилуки, Семилукская районная больница ( ул. 25 лет Октября, 136) с 9.30 до 12.00;

10 сентября – г. Бутурлиновка, Бутурлиновская районная больница (ул. Дорожная, 69) с 14.00 до 17.00;

11 сентября – г. Бутурлиновка, Бутурлиновская районная больница (ул. Дорожная, 69) с 8.00 до 12.00;

17 сентября – г. Нововоронеж, МАУК «Культурно-досуговый центр» (площадь Ленина, 1) с 10.00 до 13.00;

19 сентября – День донора крови для сотрудников ВАСО, г. Воронеж, станция переливания крови (ул. Транспортная, 56);

25 сентября – с. Верхний Мамон, Верхнемамонская районная больница (ул.Правды, 20) с 8.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU