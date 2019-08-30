Около двухсот человек в Воронежской области в этом году подхватили коклюшную инфекцию

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-30T14:50:18+03:00

Впрочем, это все равно гораздо меньше, чем годом ранее

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В 2019 году в медорганизации Воронежской области с проявлениями коклюшной инфекции обратилось 190 человек, что на 24 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

- Наиболее поражаемыми являются малыши 3-6 лет и 7-14 лет, на которых приходится 28,2% и 54,6% всей заболеваемости детей до 14 лет соответственно. Основными причинами заболеваемости являются: не своевременное обращение родителей за медицинской помощью (больные дети активно заражают других детей при общении) и отказы от профилактических прививок, - отмечают в управлении.

Нужно помнить, что к этому инфекционному заболеванию дыхательных путей восприимчивы люди в любом возрасте с первых дней жизни. Инкубационный период длится от 7 до 14 дней.

Часто родители принимают первые симптомы коклюша, такие как насморк, легкое повышение температуры и сухой кашель, за простуду. Главный симптом – это спазматический кашель.

- В случае если в семье есть заболевший с признаками респираторной инфекции и кашлем, необходимо свести к минимуму контакт с детьми, не привитыми, в том числе, по возрасту (дети до 3 месяцев). В помещении следует организовать ежедневную влажную уборку с применением моющих средств и частое проветривание, - отмечают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU