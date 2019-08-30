2019-08-30T14:27:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужччина украл три женских сумки из павильона

Ущерб составил более четырех тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Лисках задержали 35-летнего похитителя женских сумок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 30 августа.

Местный житель пришел в торговый павильон к 64-летнему горожанину и попросил денег на алкоголь. Мужчины были знакомы, так как когда-то подозреваемый помогал в строительстве этого магазина. Возмущенный наглостью гостя, хозяин точки напомнил ему, что давно с ним рассчитался. В ответ на это 35-летний лискинец схватил три сумки с витрины и сбежал.

Вора быстро удалось задержать, так как он был знаком потерпевшему. В отделе полиции выяснилось, что оказывается одну из сумок он уже успел продать за небольшую сумму своему знакомому. В настоящее время похищенное изъяли.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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