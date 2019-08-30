2019-08-30T13:16:22+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали несовершеннолетних с героином

Парни искали закладки и распространяли наркотик по адресам заказчиков
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже поймали группу молодых парней, которые распространяли наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 30 августа.

Выяснилось, что двое 16-летних местных жителей вместе со своим 19-летним сообщником искали закладки, забирали их и распространяли по адресам, которые получали в сообщениях. Деньги за работу им приходили на банковские карты.

Во время обысков в карманах подозреваемых сотрудники полиции нашли несколько десятков свертков с героином весом около 30 граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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