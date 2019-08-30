К юбилею Великой Победы летчиков-героев запечатлеют на граффити в воронежском дворе

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-30T12:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже к юбилею Великой Победы летчиков-героев изобразят на граффити в воронежском дворе на улице Карла Либкнехта, 53. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Инициативу проявили сами жители дома. Все дело в том, что много лет назад там поселились боевые лётчики - участники Великой Отечественной войны. Теперь здесь живут дети и внуки ветеранов. Именно они и решили увековечить героев. Основой для граффити станут кадры из фильма «В бой идут одни старики» и фотографии летчиков-героев из личных альбомов воронежцев.

- Ко двору дома примыкает бетонный забор школы №14. Через двор пролегает тротуар и дети по нему ходят в школу. Мы хотим, чтобы граффити стало напоминанием ребятишкам о подвиге героев, - рассказала одна из жительниц дома, представляющая инициативную группу.

Идею поддержал и мэр города Вадим Кстенин. Он отметил, что уже сейчас надо определиться с эскизами и предложил задействовать для граффити не только забор, но и трансформаторную подстанцию - для масштабных элементов. А забор необходимо перед этим отремонтировать.

- Мы возьмём на себя решение технических вопросов. Управа Советского района обеспечит финансирование всех работ из внебюджетных источников, а управа Центрального района, у которой налажены хорошие связи с художниками, поможет организационно. Подготовку коллеги начнут уже сейчас, чтобы в апреле следующего года создать этот арт-объект, – рассказал инициаторам проекта мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU