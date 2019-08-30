2019-08-30T11:37:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист зарезал младшего брата

Сотрудники Следственного комитета направили его дело в суд
Юрий КОЗЛОВ
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Удары ножом, нанесенные брату, оказались смертельными.Удары ножом, нанесенные брату, оказались смертельными.Фото: из архива «КП»
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Работники Следственного комитета передали в суд дело 46-летнего жителя села Народное Терновского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, 13 июня 46-летний мужчина выпивал вместе со своим 44-летним братом. Он дал младшему деньги и попросил сбегать за сигаретами. Вернулся брат без покупок. Оставшийся без сигарет мужчина разозлился, взял нож и несколько раз пырнул им родственника в левую сторону груди. Раны оказались смертельными.

- На предварительном следствии мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, вину в убийстве брата признал частично. Наши сотрудники собрали достаточно доказательств, среди них показания свидетелей и заключения проведенных судебных экспертиз, – рассказала и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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