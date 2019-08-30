В Воронеже исчезла 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-30T11:15:56+03:00

Ориентироваться при поисках Кати лучше не на скудные приметы, а на это фото. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Ее нет дома уже пять дней

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 12-летней Екатерины Новиковой. Девочка ушла из дома в Коминтерновском районе 25 августа и с тех пор не выходила на связь ни с родственниками, ни с мамой. К поискам школьницы, кроме волонтеров, подключились полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Катя выглядит старше своих лет, на вид ей 13-14. Другие приметы пропавшей девочки: рост 160 сантиметров, худощавая, русые волосы до плеч. Во что Катя была одета в день, когда пропала, не сообщают.

Если вы увидели похожую девочку, позвоните по телефонам 8-960-131-97-08 (волонтеры), 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU