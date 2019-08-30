Воронежский троллейбус 8 возвращается в строй

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-30T10:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление транспорта издало приказ о возобновлении движения троллейбусного маршрута №8. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Троллейбус "ВГУ – Северо-Восточный район".на время закрывали из-за необходимости аварийно-восстановительных работ на линии.

Добавим, что новая схема общественного транспорта Воронежа, разработанная "РосдорНИИ", включает в себя семь новых маршрутов. Некоторые из них образовались после трансформации старых. Добавится и два троллейбусных маршрута. Первый свяжет ВАСО и Перхоровича через Чернавский мост, второй пойдет от Перхоровича в Северный.

ИСТОЧНИК KP.RU