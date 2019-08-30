2019-08-30T10:56:27+03:00
Общество

Воронежский троллейбус 8 возвращается в строй

Закончились аварийно-восстановительные работы на линии
Виктор ПАВЛОВ
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Троллейбус 8 ходит от ВГУ до остановки "Школа" на Ленинском проспекте.Троллейбус 8 ходит от ВГУ до остановки "Школа" на Ленинском проспекте.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Управление транспорта издало приказ о возобновлении движения троллейбусного маршрута №8. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Троллейбус "ВГУ – Северо-Восточный район".на время закрывали из-за необходимости аварийно-восстановительных работ на линии.

Добавим, что новая схема общественного транспорта Воронежа, разработанная "РосдорНИИ", включает в себя семь новых маршрутов. Некоторые из них образовались после трансформации старых. Добавится и два троллейбусных маршрута. Первый свяжет ВАСО и Перхоровича через Чернавский мост, второй пойдет от Перхоровича в Северный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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