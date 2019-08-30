Чем занять ребенка: бесплатные кружки и секции для школьников в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-30T09:46:08+03:00

Не знаете, на какие кружки и секции можно записать ребенка? Ответ в нашем материале. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Как воспитать гармонично развитого ребенка? Чем занять его помимо учебы? Как сделать досуг своего чада полезным и интересным? Все родители задают себе эти вопросы. Хотя зачастую формулируются они проще и короче: на какие кружки и секции можно записать ребенка? Желательно, чтобы занятия были бесплатными и недалеко от дома. «КП-Воронеж» уже писала, о чем следует помнить мамам и папам школьников накануне 1 сентября, о творческих и спортивных занятиях публикуем информацию еще раз.

По данным городской администрации, в Воронеже 17 учреждений дополнительного образования. Среди направлений их работы: вокальное, художественное, театральное, танцевальное, физкультурно-спортивное, краеведческое, туристическое, патриотическое и даже эколого-биологическое. Полный список с адресами и номерами телефонов учреждений, перечнем документов необходимых для приема доступен по ссылке.

Отдельно функционируют муниципальные детско-юношеские спортивные школы. Таких организаций в городе 28. В основном это специализированные школы олимпийского резерва. Ознакомиться с их перечнем и контактами можно здесь.

31 августа и 1 сентября Централизованная клубная система Воронежа (сеть учреждений культурно-досугового типа) проведет в своих филиалах день открытых дверей. В рамках мероприятия пройдет презентация кружков, состоится знакомство с преподавателями, также у родителей и их чад будет возможность записаться на понравившиеся направление, посетить мастер-классы и пробные занятия.

В Централизованную клубную система Воронежа входят:

- КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39),

- КДЦ «Левобережье» (ул. Менделеева, 38),

- КДЦ «Северный» (Московский проспект, 131),

- клуб «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а),

- клуб «Первомайский» (ул. Центральная, 44),

- клуб «Подклетное» (ул. Арбатская, 66),

- клуб «Подгорное» (площадь Советов, 28а),

- клуб «Тенистый» (ул. Тепличная, 20б),

- клуб «Малышево» (ул. Октябрьская, 236),

- клуб «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой Дивизии, 308),

- клуб «Репное» (ул. Репненская, 82),

- клуб «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова, 13),

- клуб «Восток» (ул. Конституции, 7а),

- Клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д),

- клуб «Придонской» (ул. Защитников родины, 2),

- клуб «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а).

Всего 16 учреждений. Телефон для связи: 280-29-00.

Что же касается сроков приема детей в учреждения до образования. Как рассказали в управлении образования Воронежа, общий набор осуществляется до 1 октября, но в течение года дети могут записываться.

Кроме того, в каждой школе также функционируют кружки. Однако общего списка таковых нет, поэтому насчет дополнительных занятий в конкретном учебном заведении следует уточнить у администрации школы.

Со списком детских дворцов, домов творчества, станций, школ искусств и спортивных учреждений актуальным для всей Воронежской области, можно ознакомиться, перейдя по ссылке, в разделе "катало организаций".

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ИСТОЧНИК KP.RU