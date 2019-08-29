Под Воронежем задержали пожилого наркокурьера, который вез крупную партию героина

СЕГОДНЯ 19:51 2019-08-29T19:53:46+03:00

Героин и марихуану нашли в салоне иномарки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Его остановили на трассе «Дон» в Рамонском районе [фото]

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В среду, 28 августа, полицейские получили информацию, что на машине «Форд-Фокус» едет наркокурьер. На 465 километре трассы «Дон» в Рамонском районе гаишники остановили иномарку и вместе с сотрудниками управления наркоконтроля обыскали салон. Там нашли два больших пакета, перемотанных изолентой. В них лежали белый порошок и вещество, сильно похожее на «травку». Экспертиза показала, что это были 100 граммов героина и 80 граммов марихуаны.

63-летний водитель «Форда», житель Верхнехавского района, заявил, что это смертоносное зелье купил в Московской области – сначала внес предоплату, а потом забрал эту гадость в тайнике. Таким же способом он хотел продать героин и марихуану в Воронеже. Водителя арестовали.

63-летний мужчина признался, что купил смертоносное зелье в Московской области.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Экспертиза показала, что в пакетах было 100 граммов героина и 80 граммов марихуаны.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU