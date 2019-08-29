2019-08-29T19:28:23+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень забил до смерти мужчину, назвавшего его халявщиком

За это он сядет на восемь лет
Юрий КОЗЛОВ
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Удары рассвирепевшего собутыльника оказались смертельными.Удары рассвирепевшего собутыльника оказались смертельными.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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В ноябре 2018 года в Борисоглебске в одном из домов на улице Назарова компания мужчин сидела и выпивала. Мирное употребление внутрь спиртного продолжалось недолго. 43-летний участник застолья стал ругать своего 25-летнего собутыльника за то, что он пьет за их счет. Молодой человек в ответ на оскорбления рассвирепел и стал зверски избивать мужчину, сделавшего ему замечание. Травмы его жертвы оказались смертельными. Парня задержали.

- На предварительном следствии молодой человек свою вину не признал, - рассказала и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич. - Однако показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления и заключения проведенных судебных экспертиз дают достаточно доказательств, что именно он забил до смерти своего старшего приятеля.

Суд признал 25-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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