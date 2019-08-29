Под Воронежем в конно-спортивном комплексе нашли артиллерийский снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-29T18:54:24+03:00

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В четверг, 29 августа, в 8.10 в дежурную часть МЧС сообщили о страшной находке на территории конно - спортивного комплекса «Яменские усадьбы» (улица Строителей, дом № 8/2) в селе Ямное Рамонского района. Там обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Специалисты МЧС вывезли снаряд из Ямного и уничтожили его на подрывной площадке в балке Ясновитый Лог в районе села Большая Верейка Рамонского района.

В МЧС напоминают: если вы наткнулись на подозрительный предмет, похожий на бомбу, снаряд или иное взрывное устройство, ни в коем случае не бейте по нему и вообще не прикасайтесь. Также рядом с ним нельзя разводить костер. От вас требуется одно простое действие: наберите номер службы спасения – 112 (для сотовых) или «101» (для мобильных и городских телефонов) или телефона доверия - 8(473)277-99-00. Звонки бесплатные, их принимают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU