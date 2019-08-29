Собутыльники отобрали у воронежца телефон

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-29T16:29:21+03:00

Изменить размер текста: A A

По горячим следам в Северном районе поймали подозреваемых в разбойном нападении: двое молодых мужчин отобрали телефон у нового знакомого, но не успели сбыть его в ломбард, как их повязали.

Инцидент произошел днем на улице Лизюкова. 29-летний парень у магазина познакомился с четырьмя молодыми людьми. Желая продолжить общение за бутылокой, компания расположилась поблизости в сквере. Но во время выпивки между мужчинами произошла ссора. И двое избили нового знакомого, забрали у него мобильный телефон и скрылись. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Подозреваемых быстро нашел ближайший наряд полиции. Правоохранители задержали схожих по приметам молодчиков 34-ти и 35-ти лет, судимых за кражи, недалеко от места инцидента. У одного из них при себе обнаружился мобильный телефон, происхождение которого задержанный пояснить не смог. Подозреваемые признались, что намеревались сдать похищенное в ломбард, но не успели. За разбой им светит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU