В Воронеже пройдет "папский" день
На фестивале будет много активностей для отцов-молодцов
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31 августа в Воронеже пройдет II фестиваль-пикник для отцов и детей Papa’s day.
В сквере ДК железнодорожников (ул.Никитинская, 1) горожан ждет много активностей. В программе настоящие мужские развлечения и мастер-классы, квесты и настольные игры, зоны спорта и здоровья, кулинарные уроки для пап и детей. На фестивале также можно обменяться книгами сказок в рамках буккроссинга.
Чтобы мамы не скучали в «папский» день, для них тоже обещают интересные мероприятия.
Начало в 12.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU