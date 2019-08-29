В Воронеже пройдет "папский" день

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-29T16:17:15+03:00

На фестивале будет много активностей для отцов-молодцов

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31 августа в Воронеже пройдет II фестиваль-пикник для отцов и детей Papa’s day.

В сквере ДК железнодорожников (ул.Никитинская, 1) горожан ждет много активностей. В программе настоящие мужские развлечения и мастер-классы, квесты и настольные игры, зоны спорта и здоровья, кулинарные уроки для пап и детей. На фестивале также можно обменяться книгами сказок в рамках буккроссинга.

Чтобы мамы не скучали в «папский» день, для них тоже обещают интересные мероприятия.

Начало в 12.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU