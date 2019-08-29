Жительница Воронежской области подожгла соседке сарай из ревности

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-29T15:58:08+03:00

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На днях пожарных вызвали тушить пожар в селе Никольское-1 Панинского района. Горел сарай с дровами, причем пожар имел все признаки поджога. Ущерб хозяйка дома оценила в 30 тысяч рублей.

Оперативники нашли неподалеку от места происшествия карманный фонарик. И после опроса местных жителей установили владелицу. Ею оказалась 36-летняя соседка потерпевшей. Когда ее задержали, она призналась, что пошла на преступление из ревности к 32-летней соседке, которой ушел жить ее муж. Обиженная женщина облила стену хозяйственной постройки бензином и подожгла, а сама убежала.

За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества ей грозит до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU