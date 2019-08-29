2019-08-29T16:06:57+03:00
Происшествия

В Воронеже хулиганы обстреляли две машины

Они пользовались пневматическим оружием
Юрий КОЗЛОВ
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Кто стрелял, водители так и не поняли.Кто стрелял, водители так и не поняли.Фото: из архива «КП»
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В одной из воронежских соцсетей появился пост с сообщением об обстреле двух машин. Его автор сообщил, что 26 августа ехал по улице Острогожской в направлении микрорайна Шилова. За 300 метров до заправки «Роснефти» (было это около пяти часов вечера) автомобиль мужчины расстреляли из пневматики. Выстрел разбил стекло.

Водитель поехал в ремонтную мастерскую. И там встретил «коллегу по несчастью». Другой мужчина в тот же день ехал на своем авто по улице 9 января в направлении Придонского. Его тоже обстреляли, и машину пришлось ремонтировать.

В полиции сообщили, что никаких заявлений по поводу выстрелов на улицах Острогожской и 9 Января к ним не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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