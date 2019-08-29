В Воронеже хулиганы обстреляли две машины
В одной из воронежских соцсетей появился пост с сообщением об обстреле двух машин. Его автор сообщил, что 26 августа ехал по улице Острогожской в направлении микрорайна Шилова. За 300 метров до заправки «Роснефти» (было это около пяти часов вечера) автомобиль мужчины расстреляли из пневматики. Выстрел разбил стекло.
Водитель поехал в ремонтную мастерскую. И там встретил «коллегу по несчастью». Другой мужчина в тот же день ехал на своем авто по улице 9 января в направлении Придонского. Его тоже обстреляли, и машину пришлось ремонтировать.
В полиции сообщили, что никаких заявлений по поводу выстрелов на улицах Острогожской и 9 Января к ним не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU