В Воронеже подсветят телебашню в честь Дня знаний

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-29T15:01:34+03:00

Праздничную иллюминацию можно увидеть два вечера

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1 и 2 сентября по вечерам воронежцы увидят городскую телебашню в красочных огнях.

Специалисты воронежского филиала РТРС подготовили особую программу иллюминации ко Дню знаний. Помимо уже знакомых сюжетов и цветовых переливов гости и жители города увидят огромную единицу, возвещающую о начале нового учебного года, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Праздничную «открытку» с поздравлением будут транслировать с 21.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU