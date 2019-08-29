В Воронеже подсветят телебашню в честь Дня знаний
Праздничную иллюминацию можно увидеть два вечера
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1 и 2 сентября по вечерам воронежцы увидят городскую телебашню в красочных огнях.
Специалисты воронежского филиала РТРС подготовили особую программу иллюминации ко Дню знаний. Помимо уже знакомых сюжетов и цветовых переливов гости и жители города увидят огромную единицу, возвещающую о начале нового учебного года, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
Праздничную «открытку» с поздравлением будут транслировать с 21.00 до 23.00.
ИСТОЧНИК KP.RU