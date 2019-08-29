Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья
Для строителей не стали препятствием новые правила отрасли, которые принесли всем существенные перемены
С июля застройщики смогут получить деньги дольщиков только после введения дома в эксплуатацию.
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Года четыре назад в Воронежской области полностью решили проблему обманутых дольщиков. Тогда региональные власти нашли компании, которые достроили «незавершенку», выработали финансовые механизмы, как ввести такие дома в эксплуатацию, и помогли людям с минимальными потерями наконец-то въехать в свои квартиры. Кроме того, были проработаны законодательные нормы, которые защитили регион от нечистых на руку строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU