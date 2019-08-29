2019-08-29T14:54:23+03:00
Общество

Воронежская область в этом году сохранит третье место в ЦФО по объемам ввода жилья

Для строителей не стали препятствием новые правила отрасли, которые принесли всем существенные перемены
Татьяна МИСТЮКОВА
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С июля застройщики смогут получить деньги дольщиков только после введения дома в эксплуатацию.С июля застройщики смогут получить деньги дольщиков только после введения дома в эксплуатацию.
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Года четыре назад в Воронежской области полностью решили проблему обманутых дольщиков. Тогда региональные власти нашли компании, которые достроили «незавершенку», выработали финансовые механизмы, как ввести такие дома в эксплуатацию, и помогли людям с минимальными потерями наконец-то въехать в свои квартиры. Кроме того, были проработаны законодательные нормы, которые защитили регион от нечистых на руку строителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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