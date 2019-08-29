В Воронеже заметили гоночный грузовик известной команды «КАМАЗ-Мастер»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-29T14:35:46+03:00

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Воронежцам удалось полюбоваться гоночным грузовиком известной во всем мире команды «КАМАЗ-Мастер». Разрисованный автомобиль заметили на парковке возле торгового центра «Молодежный» в Северном районе. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети в четверг, 29 июля.

Как грузовик оказался в Воронеже - неизвестно. Но около года назад подобную модель выставляли на продажу за 15 миллионов рублей. Такой автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 9 секунд при максимальной скорости в 200 км/ч и весит 850 тонн. Ему не страшны никакие дороги. Также гоночный грузовик мог оказаться в Воронеже проездом.

Справка «КП»

Команду «КАМАЗ-Мастер» основали в 1988 году. На ее счету 16 побед в ралли «Дакар», семь побед в ралли «Шелковый путь». Также команда является бессменным лидером чемпионатов России по ралли-рейдам. А в июле экипаж «КАМАЗ-мастер» одержал победу в ралли «Шелковый путь». Они сами разрабатывают, проектируют, собирают гоночные грузовики и выступают на них в соревнованиях. С момента основания команда выступает только на отечественных автомобилях, популяризируя российский автоспорт и продвигая на мировом уровне отечественную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU