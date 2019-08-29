2019-08-29T14:33:18+03:00
Общество

В Воронеже перенесли кассу театра оперы и балета

Купить билеты на новый сезон можно со служебного входа
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже из-за благоустройства территории вокруг театра оперы и балета оказался загорожен вход в кассу. Администрация театра в связи с этим перенесла ее в противоположную сторону - купить билеты на события нового сезона, который открывается 14 сентября, можно со служебного входа театра - со стороны улицы Пушкинской.

Напомним, в первый день нового сезона труппа покажет премьеру - оперу "Снегурочка". О других событиях, планируемых в театре на этот год читайте Пятый фестиваль «Воронежские звезды мирового балета» пройдет в октябре

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А также Экс-директор воронежского оперного театра Игорь Непомнящий: Обратите внимание на реконструкцию Ла Скала и наш проект 2006 года!

ИСТОЧНИК KP.RU

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