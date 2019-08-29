Воронежцам в музее покажут надписи на стенах

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-29T14:11:50+03:00

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6 сентября в выставочном зале музея имени Крамского начнет работу экспозиция фотографий режиссера Эл Эрсбурн.

Елена Родина в 2015 году, после 16 лет проживания за границей (Токио, Нью-Йорк, Берлин), где творила под именем Эл Эрсбурн, вернулась в родной город Воронеж. Ее привлекли надписи на стенах, заинтересовала тема анонимных авторов.

- Что объединяет первобытных людей, писавших и рисовавших на скалах, с людьми XXI века, которые также пишут послания согражданам, оставаясь инкогнито? Являются ли надписи на стенах произведением искусства, криком души или же просто оскорблением для города? Эти вопросы режиссер ставит перед воронежцами, гостями города и, конечно, самой собой. Экспозицию составили 17 фотографий, а также видеоматериалы, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU