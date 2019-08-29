2019-08-29T13:26:38+03:00
Общество

В Воронеже появилась новая маршрутка

Она едет из Отрадного до улицы Остужева и обратно
Юрий КОЗЛОВ
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Схема движения нового маршрута.Схема движения нового маршрута.Фото: nusmanadm.ru
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С четверга, 29 августа, начал работать новый кольцевой маршрут, получивший номер 361в. Об этом сообщили в администрации Новоуманского района.

Новый автобусный маршрут (обслуживает его транспортная компания ООО «НТК») ездит так (смотрите схему выше): в Отрадном от бульвара 70 лет Победы в микрорайоне «Черемушки» в центр села Отрадное, далее по улице Дорожной до трассы «Дон». Потом по этой магистрали автобусы будут добираться до воронежской улицы Димитрова. Затем по Ленинскому проспекту будут ехать до Остужева. Оттуда по дороге Воронеж-Тамбов автобусы будут двигаться обратно до микрорайона «Черемушки».

В будние дни автобусы ездят с 6.30 до 19.30 каждые полчаса, а в выходные – с 7.30 до 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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